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Le guide familial de la naturopathie

Rachel Frély, Alain Tardif

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Un guide complet et très illustré pour soigner les maux de toute la famille. Ce livre contient tout ce qu'il faut savoir sur la naturopathie : régime alimentaire, hygiène de vie, techniques manuelles, exercices, et mode d'emploi des médecines douces expliquées pas à pas. S'y trouvent : dix trousses pour parer aux problématiques principales avec les remèdes naturopathiques indispensables, des trousses d'urgence ou de voyage, et d'autres classées par saisons ou par thématiques (maux féminins, enfant, adolescent), 50 plantes médicinales plus 50 huiles essentielles détaillées, 75 troubles analysés et plus de 350 formules proposées pour trouver la solution la plus adaptée à chacun des membres de la famille. Mieux vivre au quotidien, c'est l'ambition de ce guide très pratique et illustré. Rachel Frely est journaliste et autrice d'ouvrages en santé et bien-être depuis plus de 30 ans, spécialisée dans les domaines de la nutrition, des plantes médicinales, de l'homéopathie et des médecines alternatives. Cécile Saint-Béat est heilpraktiker, naturopathe-iridologue et experte en phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie et florathérapie. Elle reçoit en consultation dans son cabinet sur Langon (Gironde), et organise des conférences et des stages autour de l'alimentation saine et des plantes médicinales. Formatrice en phytothérapie et aromathérapie, elle donne régulièrement des cours en écoles d'herboristerie et de naturopathie, et évalue les mémoires de fin d'année des élèves de l'Ecole des plantes de Paris. Naturopathe, Alain Tardif est le créateur et directeur d'une école de naturopathie et de thérapie holistique. Il est aujourd'hui président de l'Académie européenne des médecines naturelles.

Par Rachel Frély, Alain Tardif
Chez Points

|

Auteur

Rachel Frély, Alain Tardif

Editeur

Points

Genre

Garder la forme

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Le guide familial de la naturopathie

Rachel Frély, Alain Tardif

Paru le 05/06/2026

528 pages

Points

11,95 €

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Scannez le code barre 9791041428786
9791041428786
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