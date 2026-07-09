Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

2.5 Dimensional Seduction Tome 10

Yuu Hashimoto, Yû Hashimoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'amour en 3D est-il possible quand on a aimé toute sa vie une héroïne de manga en 2D ? Okumura est président du club de manga de son lycée et n'a d'yeux que pour son personnage de fiction 2D préféré, Lilliel. Mais sa rencontre avec Lilysa Amano, une véritable fille en 3D, passionnée elle aussi par Lilliel, va le propulser dans un nouveau rôle... Photographe de cosplay !! Se pourrait-il qu'Okumura ait rencontré une Lilliel en chair et en os ? !

Par Yuu Hashimoto, Yû Hashimoto
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Yuu Hashimoto, Yû Hashimoto

Editeur

Soleil Productions

Genre

Ecchi/érotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 2.5 Dimensional Seduction Tome 10 par Yuu Hashimoto, Yû Hashimoto

Commenter ce livre

 

2.5 Dimensional Seduction Tome 10

Yuu Hashimoto, Yû Hashimoto

Paru le 09/07/2026

176 pages

Soleil Productions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302107762
9782302107762
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.