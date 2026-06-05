Aujourd'hui, Bobby et ses amis entrent enfin à l'école et ils sont loin d'imaginer le tourbillon de découvertes qui les attend ! Séparation du matin, premières activités, passage aux toilettes, peinture qui déborde, sieste et retrouvailles avec les parents : page après page, les grandes étapes de la journée d'école sont passer en revue pour rendre les lieux familiers et rassurants. Une histoire pleine d'humour qui permet aux enfants d'anticiper leur première rentrée, de mettre des mots sur leurs appréhensions et de se projeter avec envie dans cette nouvelle aventure. La bande de Bobby : une collection drôle, tendre et kawaii pour les enfants de maternelles et leurs parents, qui apprécieront un petit coup de pouce pour accompagner le sommeil, l'entrée à l'école, la gestion des émotions et autres défis du quotidien.