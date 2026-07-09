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Sois ma muse ! Tome 10

Sato Ito

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Une lycéenne est sous le choc lorsqu'un camarade de classe créateur de mode en herbe lui demande d'être sa muse ! Chihiro, un lycéen créateur de mode en herbe et légèrement introverti a un vrai coup de foudre pour Michi, une de ses camarades de classe. La jeune femme, peu sûre d'elle, prend peu à peu confiance en elle au contact de Chihiro qui n'a de cesse de la complimenter. Un jour, le jeune homme demande à Michi de devenir sa muse. Pourra-t-elle supporter les attentions d'un artiste tel que lui ?

Par Sato Ito
Chez Soleil Productions

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Auteur

Sato Ito

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shojo/fille

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Sois ma muse ! Tome 10

Sato Ito

Paru le 09/07/2026

160 pages

Soleil Productions

7,29 €

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