Sois ma muse ! Tome 10

Une lycéenne est sous le choc lorsqu'un camarade de classe créateur de mode en herbe lui demande d'être sa muse ! Chihiro, un lycéen créateur de mode en herbe et légèrement introverti a un vrai coup de foudre pour Michi, une de ses camarades de classe. La jeune femme, peu sûre d'elle, prend peu à peu confiance en elle au contact de Chihiro qui n'a de cesse de la complimenter. Un jour, le jeune homme demande à Michi de devenir sa muse. Pourra-t-elle supporter les attentions d'un artiste tel que lui ?