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#Essais

Droit des obligations

Stéphanie Porchy-Simon

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Saisir simplement tout le droit des obligations. De l'achat d'un billet de train à l'acquisition d'un bien immobilier, le droit des obligations est au coeur des préoccupations humaines : il régit l'ensemble des contrats que passent quotidiennement les sujets de droit. Ce manuel présente la théorie générale de l'obligation, c'est-à-dire ses sources (contrat, responsabilité, quasi-contrat), puis expose les règles communes structurant toutes les obligations (modalités, transmission et mode d'extinction). Destiné principalement aux étudiants de deuxième année de licence de droit, l'ouvrage se distingue par l'alliance d'un cours approfondi et d'importants compléments pédagogiques à la fin de chaque chapitre. Cet HyperCours est donc l'outil indispensable pour appréhender au mieux cette matière d'une grande richesse et en évolution permanente.

Par Stéphanie Porchy-Simon
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Stéphanie Porchy-Simon

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des obligations

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Droit des obligations

Stéphanie Porchy-Simon

Paru le 09/07/2026

Editions Dalloz

34,00 €

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Scannez le code barre 9782247248544
9782247248544
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