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Droit des mineurs

Adeline Gouttenoire, Philippe Bonfils

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Un droit en pleine croissance ! Depuis la 1re édition de ce Précis parue en 2008, le Droit des mineurs s'est affirmé et développé, et, dans le même temps, l'autonomie de cette matière a été consacrée avec force, au niveau international, européen et interne. Ces trente dernières années, la Convention internationale des droits de l'enfant particulièrement mais également les textes européens et les jurisprudences de la Cour européenne des droits de lHomme , de la Cour de justice de lUnion européen et du Conseil constitutionnel ont donné au Droit des mineurs une dimension fondamentale, plaçant davantage que par le passé le mineur au centre de la législation qui le concerne. Dans ce contexte, ce Précis a pour objet l'étude actualisée de l'ensemble des règles spécifiquement applicables aux mineurs, envisagés sous l'angle de l'exercice de ses droits.

Par Adeline Gouttenoire, Philippe Bonfils
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Adeline Gouttenoire, Philippe Bonfils

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droits de l'enfant

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Droit des mineurs

Adeline Gouttenoire, Philippe Bonfils

Paru le 09/07/2026

Editions Dalloz

48,00 €

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Scannez le code barre 9782247241125
9782247241125
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