"? Nous ? ", qui est le premier mot de Sauver la beauté, en révèle tout l'enjeu ? : tracer les contours d'une communauté disparate de poètes entendant résister à ce qui nous coupe le souffle et assèche nos rêves, à "? l'apocalypse apoplectique ? ". Ainsi la la poésie de Gabriel Dufay, nourrie par une admiration fervente pour les oeuvres de Jon Fosse, d'Alda Merini, de Paul Valet et de bien d'autres, cherche-t-elle à rallumer la passion dans les coeurs froids. Comme l'indique son titre programmatique, Sauver la beauté peut se lire comme un manifeste. Mais c'est d'un manifeste sans mots d'ordre et sans démonstrations rhétoriques dont il s'agit. A l'écart des "? postures courtisanes ou partisanes des serviles suffisances ? ", la seule tâche que se fixe Gabriel Dufay est celle de guetter "? les épiphanies de l'outre-monde ? ". La communauté de poètes à laquelle il tient et à laquelle il appartient ne se définit pas autrement ? : "? Nous sommes des lucioles qui étincellent et éclairent les terrains vagues et obscurs de la fin du monde ? ", affirme-t-il.