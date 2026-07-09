Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Sciences et technologie

Dominique Lagraula, Franck Douët

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les annales de l'épreuve d'admissibilité Sciences et technologie - M2 - Ecrit 2027. Cet ouvrage permet de préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Descriptif Cet ouvrage correspond aux domaines de l' épreuve écrite d'admissibilité en Sciences et technologie. - Tous les thèmes du programme abordés. - Une préparation didactique adaptée. - Une méthodologie complète. - 14 sujets d'entrainement corrigés et commentés. Points forts - Un ouvrage de formation et de préparation : lecture active via des commentaires en marge des corrigés pour expliquer les choix pédagogiques et didactiques des corrigés. - Des compléments numériques gratuits. - Corrigés des sujets zéro du ministère.

Par Dominique Lagraula, Franck Douët
Chez Nathan

|

Auteur

Dominique Lagraula, Franck Douët

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sciences et technologie par Dominique Lagraula, Franck Douët

Commenter ce livre

 

Sciences et technologie

Dominique Lagraula, Franck Douët

Paru le 09/07/2026

272 pages

Nathan

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095071134
9782095071134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.