Découvrez les annales de l'épreuve d'admissibilité Sciences et technologie - M2 - Ecrit 2027. Cet ouvrage permet de préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Descriptif Cet ouvrage correspond aux domaines de l' épreuve écrite d'admissibilité en Sciences et technologie. - Tous les thèmes du programme abordés. - Une préparation didactique adaptée. - Une méthodologie complète. - 14 sujets d'entrainement corrigés et commentés. Points forts - Un ouvrage de formation et de préparation : lecture active via des commentaires en marge des corrigés pour expliquer les choix pédagogiques et didactiques des corrigés. - Des compléments numériques gratuits. - Corrigés des sujets zéro du ministère.