Teen Spirits

A chaque époque, la jeunesse inquiète. Les ado­les­cents d'aujourd'hui n'échappent pas à la règle, décrits comme repliés sur eux-mêmes, hypnotisés par leurs écrans, incapables d'attention soutenue ou d'engagement réel. Malentendu profond. Car si l'incompréhension entre générations a toujours existé, elle se joue aujourd'hui sur un terrain inédit ? : celui d'une époque en profondes mutations, où ce qui est pris pour une perte de sens correspond en réalité à une autre manière d'en produire. Lennie Stern s'intéresse à ce décalage et propose un autre regard. Les adolescents ne parlent pas moins. Ils parlent autrement. Stories, messages vocaux, silences, emojis, vidéos partagées sans commentaire. Ces gestes composent une grammaire précise, efficace et largement invisible à ceux qui continuent d'attendre du langage ce qu'il n'est plus chargé de produire. A partir d'exemples concrets, sans condescendance ni nostalgie, ­l'auteure montre comment la jeunesse transforme les manières d'être ensemble, de maintenir des liens et de s'engager dans le monde. Transformations qu'il nous faut accepter de lire autrement. Lennie Stern est historienne et experte en communication.