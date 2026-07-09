Des exercices pour s'entrainer à l'épreuve de Français M2 et réussir le Concours de Professeur des Ecoles - CRPE - 2027-2028 Descriptif Un parcours de formation complet ! - 250 exercices pour s'entrainer sur tous les points du programme. - 2 niveaux de difficulté pour visualiser sa progression et se préparer au concours. - Conformes au programme. Points forts - Les corrigés des exercices. - Un cahier à compléter pour s'exercer facilement.