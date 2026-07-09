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Français M2

Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel

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Des exercices pour s'entrainer à l'épreuve de Français M2 et réussir le Concours de Professeur des Ecoles - CRPE - 2027-2028 Descriptif Un parcours de formation complet ! - 250 exercices pour s'entrainer sur tous les points du programme. - 2 niveaux de difficulté pour visualiser sa progression et se préparer au concours. - Conformes au programme. Points forts - Les corrigés des exercices. - Un cahier à compléter pour s'exercer facilement.

Par Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel
Chez Nathan

|

Auteur

Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

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Français M2

Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel

Paru le 09/07/2026

192 pages

Nathan

13,90 €

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