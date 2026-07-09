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L'ailleurs

Pierre Taranzano

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Le labyrinthe de Nosiar est tout ce que nous connaissons. Travailler sans relâche pour l'agrandir, ou déambuler sans fin dans ses longs corridors est tout ce que nous savons faire. On dit qu'il n'y a rien au-delà du labyrinthe, pourtant, certains parlent de passages vers un Ailleurs. Un immense Ailleurs... Pierre Taranzano, nous offre avec "L'ailleurs", l'oeuvre la plus personnelle de sa carrière et entièrement réalisée en couleurs directes. N'hésitez pas à partir avec lui, pour un voyage aussi incroyable qu'envoutant, qui vous emmèneras aux confins de l'âme humaine.

Par Pierre Taranzano
Chez Inanna éditions

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Auteur

Pierre Taranzano

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantastique

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L'ailleurs

Pierre Taranzano

Paru le 09/07/2026

56 pages

Inanna éditions

15,00 €

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