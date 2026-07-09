Le labyrinthe de Nosiar est tout ce que nous connaissons. Travailler sans relâche pour l'agrandir, ou déambuler sans fin dans ses longs corridors est tout ce que nous savons faire. On dit qu'il n'y a rien au-delà du labyrinthe, pourtant, certains parlent de passages vers un Ailleurs. Un immense Ailleurs... Pierre Taranzano, nous offre avec "L'ailleurs", l'oeuvre la plus personnelle de sa carrière et entièrement réalisée en couleurs directes. N'hésitez pas à partir avec lui, pour un voyage aussi incroyable qu'envoutant, qui vous emmèneras aux confins de l'âme humaine.