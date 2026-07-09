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La voix, une échelle entre le ciel et la terre

Baroukh Nissim

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Et si votre voix était la clé de votre transformation ? " L'IA peut cloner votre voix, mais elle ne peut pas cloner votre âme. " Fruit de 40 ans de recherche et d'enseignement, ce livre révèle une approche unique qui englobe trois mondes : l'Extrême-Orient (Qi Gong, Taiji), l'Occident (Technique Alexander, bel canto) et le Proche-Orient (sagesse des textes anciens). " Un chêne majestueux est en réalité de la lumière solidifiée. Il en va de même pour votre voix. " Comme l'arbre qui plonge ses racines dans la terre pour déployer sa ramure vers le ciel, vous apprendrez à vous ancrer profondément pour libérer votre voix. Plus qu'une méthode de chant, c'est un chemin pour transformer vos blocages émotionnels, retrouver votre authenticité et révéler qui vous êtes vraiment. Vous découvrirez notamment : Pourquoi le lâcher-prise est le fondement de toute expression authentique. Pourquoi le prophète Moïse, qui avait " la bouche pesante ", devint le maître de chant des Lévites. Comment la forme des lettres hébraïques révèle l'alignement corporel parfait pour la voix. Le secret de la correspondance entre " voix " et " échelle " dans les textes millénaires. Comment une prière millénaire contient un manuel technique vocal complet. Des pratiques concrètes pour transformer votre rapport à vous-même et aux autres. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Que vous chantiez ou non, ce livre s'adresse à tous ceux qui aspirent à s'exprimer plus librement et à vivre plus authentiquement.

Par Baroukh Nissim
Chez Auteurs du monde

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Auteur

Baroukh Nissim

Editeur

Auteurs du monde

Genre

Techniques instrumentales

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La voix, une échelle entre le ciel et la terre

Baroukh Nissim

Paru le 09/07/2026

256 pages

Auteurs du monde

22,00 €

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Scannez le code barre 9791091301695
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