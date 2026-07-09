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Animaux, spécial ronds - 45 coloriages mystères

Artstudio Cynthia

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Un bloc aux pages détachables, qui permet de colorier facilement et de partager ou d'exposer vos créations une fois terminées. Détendez-vous en coloriant 45 illustrations d'animaux sauvages ! Vous aimez les animaux et les activités créatives originales ? Découvrez ce coloriage mystère en dots noir et blanc sur le thème des animaux ! Chaque illustration est composée uniquement de cercles de différentes tailles, à colorier en noir. En remplissant patiemment tous les cercles, l'image apparaît peu à peu, révélant un animal surprenant et élégant. Une activité simple, relaxante et captivante, parfaite pour se détendre tout en laissant la magie opérer. Retrouvez les versions colorisées en fin d'ouvrage.

Par Artstudio Cynthia
Chez Merci les Livres

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Auteur

Artstudio Cynthia

Editeur

Merci les Livres

Genre

Loisirs créatifs

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Animaux, spécial ronds - 45 coloriages mystères

Artstudio Cynthia

Paru le 13/08/2026

112 pages

Merci les Livres

13,95 €

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Scannez le code barre 9791070151051
9791070151051
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