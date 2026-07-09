Animaux, spécial ronds - 45 coloriages mystères

Un bloc aux pages détachables, qui permet de colorier facilement et de partager ou d'exposer vos créations une fois terminées. Détendez-vous en coloriant 45 illustrations d'animaux sauvages ! Vous aimez les animaux et les activités créatives originales ? Découvrez ce coloriage mystère en dots noir et blanc sur le thème des animaux ! Chaque illustration est composée uniquement de cercles de différentes tailles, à colorier en noir. En remplissant patiemment tous les cercles, l'image apparaît peu à peu, révélant un animal surprenant et élégant. Une activité simple, relaxante et captivante, parfaite pour se détendre tout en laissant la magie opérer. Retrouvez les versions colorisées en fin d'ouvrage.
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