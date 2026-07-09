Vie privée : 50 clés pour maîtriser vos droits

"Chacun a droit au respect de sa vie privée". Derrière ces quelques mots de l'article 9 du Code civil se joue l'un des enjeux juridiques les plus sensibles de notre époque. Quand chaque clic laisse une trace, quand chaque donnée peut être conservée indéfiniment, connaître ses droits en matière de vie privée devient une nécessité. Mais où commence réellement votre jardin secret ? Jusqu'où s'étend-il dans la sphère professionnelle ? Votre employeur peut-il consulter vos courriels, surveiller votre activité ou vous sanctionner pour des faits relevant de votre vie personnelle ? A travers des explications accessibles et des exemples concrets, l'auteur éclaire les droits et obligations de chacun : salariés, employeurs, managers, représentants du personnel, professionnels RH. Vie personnelle, intimité, secret médical, données numériques, RGPD, droit à l'oubli... Retrouvez 50 clés essentielles pour comprendre et maîtriser les règles juridiques qui encadrent la vie privée.