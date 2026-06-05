À quoi rêvons-nous ? Réapprendre à désirer le futur

Et si la crise écologique et sociale que nous traversons était avant tout une crise du rêve ? Ereinté·es, nous avons fini par nous résigner à gérer le pire plutôt qu'à désirer le meilleur. Julien Vidal propose une autre voie. S'appuyant sur des milliers de récits collectés lors de ses ateliers 2030 Glorieuses, il nous invite à réactiver notre muscle utopiste. Ce livre est une immersion dans des futurs possibles, portés par des citoyennes et des citoyens ordinaires. Vous y découvrirez comment libérer vos désirs de l'emprise marchande, et que le rêve n'est pas une fuite, mais une force politique radicale. L'avenir n'est pas écrit : il est suspendu à notre capacité à l'imaginer. Avec les contributions de Paloma Moritz, de Lumir Lapray, de Rob Hopkins et de Jean-Pierre Goux Julien Vidal a 40 ans et vit à Lyon. Il s'est fait connaître en lançant en 2016 le mouvement Ca commence par moi puis le podcast et les ateliers 2030 Glorieuses. Il est l'auteur notamment de Ca commence par moi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde (Seuil, 2018).