Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Capitaine La Houssaye

Alexandre Roger Nicolas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à l'océan Indien, sur la côte ouest de l'île Bourbon se dresse un cap... Le cap La Houssaye. Mais d'où vient ce nom ? " Du nom d'un capitaine de Marine breton qui navigua entre 1689 et 1712 dans l'océan Indien " ? Ce roman, où se mêlent faits historiques et fiction, raconte la traversée de deux navires de la Compagnie des Indes orientales voguant sur les océans en ces temps de guerres et de piraterie. En 1689, Guillaume La Houssaye, tout juste nommé capitaine, prend la barre de la frégate, Les Jeux, chargée d'escorter jusque dans l'océan Indien un navire marchand, Le Saint-Jean-Baptiste, et l'illustre nouveau gouverneur de l'île Bourbon, seigneur de Vauboulon. Embarquez pour un voyage au long cours, au rythme des tempêtes, des escales, des maladies et accidents en mer...

Par Alexandre Roger Nicolas
Chez Orphie

|

Auteur

Alexandre Roger Nicolas

Editeur

Orphie

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Capitaine La Houssaye par Alexandre Roger Nicolas

Commenter ce livre

 

Capitaine La Houssaye

Alexandre Roger Nicolas

Paru le 09/07/2026

368 pages

Orphie

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029807954
9791029807954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.