Capitaine La Houssaye

Face à l'océan Indien, sur la côte ouest de l'île Bourbon se dresse un cap... Le cap La Houssaye. Mais d'où vient ce nom ? " Du nom d'un capitaine de Marine breton qui navigua entre 1689 et 1712 dans l'océan Indien " ? Ce roman, où se mêlent faits historiques et fiction, raconte la traversée de deux navires de la Compagnie des Indes orientales voguant sur les océans en ces temps de guerres et de piraterie. En 1689, Guillaume La Houssaye, tout juste nommé capitaine, prend la barre de la frégate, Les Jeux, chargée d'escorter jusque dans l'océan Indien un navire marchand, Le Saint-Jean-Baptiste, et l'illustre nouveau gouverneur de l'île Bourbon, seigneur de Vauboulon. Embarquez pour un voyage au long cours, au rythme des tempêtes, des escales, des maladies et accidents en mer...