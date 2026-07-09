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La communauté sans roman

Carlo Arcuri

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Dans La Théorie du roman (1916), G. Lukács envisage un au-delà du roman comme un idéal calqué sur l'Hellade des aèdes. La Communauté sans roman s'interroge sur ce "âtournant épiqueâ" conçu moins comme un modèle littéraire que comme une "âforme de vieâ" caractérisée par la transmission orale dans le cadre d'une communauté "âinsécableâ" , autrement dit sans classes. Cette étude confronte l'hypothèse fondatrice de Lukács aux essais de Walter Benjamin sur le même sujet (notamment "âLe narrateurâ" de 1936 et ses travaux sur Proust), à Esprit de l'utopie (1918) d'Ernst Bloch et à un certain nombre de romans et d'écrits d'auteurs connus et moins connus du XXe siècleâ¯ : V. Woolf, W. Morris, A. Moravia, I. Kadaré, N. Balestrini. Carlo ARCURI est enseignant-chercheur en littérature comparée à L'Université de Picardie Jules Verne où il a animé un master d'esthétique (arts, philosophie, littérature). Il a coordonné des ouvrages sur Lukács, sur l'interprétation politique d'oeuvres littéraires et a postfacé la traduction italienne de Qu'est-ce que la philosophie ? de Deleuze-Guattari et la nouvelle traduction française de La Théorie du roman de Lukács.

Par Carlo Arcuri
Chez Mimesis

|

Auteur

Carlo Arcuri

Editeur

Mimesis

Genre

Histoire littéraire

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La communauté sans roman

Carlo Arcuri

Paru le 09/07/2026

350 pages

Mimesis

28,00 €

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