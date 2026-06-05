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#Roman francophone

Bleu de nuit

Aurelie Plaza

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Ce recueil de poésie explore la nuit comme un lieu de vérité, de désir et de confrontation à soi. Il propose une traversée de l'élan du désir à l'expérience du manque, jusqu'à l'émergence d'une lucidité intérieure. Déclinant les nuances du bleu comme autant de variations sensibles, chaque texte inscrit une émotion dans le cadre nocturne de la chambre : bleu profond du vertige, bleu trouble de l'attente, bleu vespéral du songe. La nuit devient alors un espace charnel et incarné, presque scénique, où se jouent les mouvements du corps et de l'âme.

Par Aurelie Plaza
Chez Hello Editions

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Auteur

Aurelie Plaza

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Bleu de nuit

Aurelie Plaza

Paru le 05/06/2026

126 pages

Hello Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782386739613
9782386739613
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