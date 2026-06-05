Bleu de nuit

Ce recueil de poésie explore la nuit comme un lieu de vérité, de désir et de confrontation à soi. Il propose une traversée de l'élan du désir à l'expérience du manque, jusqu'à l'émergence d'une lucidité intérieure. Déclinant les nuances du bleu comme autant de variations sensibles, chaque texte inscrit une émotion dans le cadre nocturne de la chambre : bleu profond du vertige, bleu trouble de l'attente, bleu vespéral du songe. La nuit devient alors un espace charnel et incarné, presque scénique, où se jouent les mouvements du corps et de l'âme.