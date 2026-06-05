Il la croise dans le métro sans se douter qu'elle va bouleverser sa vie. Avant de partir, elle écrit sur un petit papier : "Je t'y attendrai cette fois". Au fil des rencontres, entre Paris et Tokyo, il la cherche, espère et grandit. Les Vagabonds, ceux qui subliment leurs peines pour faire renaître la paix, et peut-être même le bonheur. Plus qu'une histoire d'amour, c'est un feu d'artifice à la gloire de ceux qui gardent espoir, même dans la tempête. La main d'une mère sur la joue d'un enfant, l'espoir dans les yeux d'une inconnue, l'absolue certitude de n'être rien l'un sans l'autre...