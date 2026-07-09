Tout finit par se payer

2013, en Chine. 7 février, un prince rouge de Xiamen est assassiné à Guangzhou ; 9 février, un journaliste du China Daily dans sa chambre d'hôtel à Wuhan ; 11 février, un magnat de l'immobilier du Sichuan à Chengdu ; 13 février, le directeur général d'une chaîne d'hôtel à Tianjin ; 15 février, le CEO d'une importante société de baiju dans le Sichuan, en vacances à Suzhou. Cinq meurtres ; cinq victimes - toutes des gros bonnets, toutes des hommes -, tuées à deux jours d'intervalle les unes des autres. Leur point commun ? Une marque sur le front, faite de cire de bougie rouge, représentant un des cinq éléments : le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Alors le 7 mars, lorsqu'une nouvelle victime présentant la marque du feu est retrouvée, la police chinoise, au point mort dans ses investigations, décide de faire appel au regard neuf et à l'équipe expérimentée de l'inspecteur Wu Ping de la cellule MP3 de Hong Kong. Avec l'aide de son partenaire Matt Worthy, Wu Ping va devoir résoudre cette affaire complexe et retrouver l'identité du meurtrier avant qu'il ne sévisse à nouveau et que les corps ne s'empilent... Dans le troisième tome de sa saga policière, Marc Zosso mêle avec subtilité et intelligence présent et passé au coeur d'une intrigue mouvementée où parti communiste, mensonges et vengeance forment un cocktail explosif.