Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Tout finit par se payer

Marc Zosso

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
2013, en Chine. 7 février, un prince rouge de Xiamen est assassiné à Guangzhou ; 9 février, un journaliste du China Daily dans sa chambre d'hôtel à Wuhan ; 11 février, un magnat de l'immobilier du Sichuan à Chengdu ; 13 février, le directeur général d'une chaîne d'hôtel à Tianjin ; 15 février, le CEO d'une importante société de baiju dans le Sichuan, en vacances à Suzhou. Cinq meurtres ; cinq victimes - toutes des gros bonnets, toutes des hommes -, tuées à deux jours d'intervalle les unes des autres. Leur point commun ? Une marque sur le front, faite de cire de bougie rouge, représentant un des cinq éléments : le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Alors le 7 mars, lorsqu'une nouvelle victime présentant la marque du feu est retrouvée, la police chinoise, au point mort dans ses investigations, décide de faire appel au regard neuf et à l'équipe expérimentée de l'inspecteur Wu Ping de la cellule MP3 de Hong Kong. Avec l'aide de son partenaire Matt Worthy, Wu Ping va devoir résoudre cette affaire complexe et retrouver l'identité du meurtrier avant qu'il ne sévisse à nouveau et que les corps ne s'empilent... Dans le troisième tome de sa saga policière, Marc Zosso mêle avec subtilité et intelligence présent et passé au coeur d'une intrigue mouvementée où parti communiste, mensonges et vengeance forment un cocktail explosif.

Par Marc Zosso
Chez Editions Eaux Troubles

|

Auteur

Marc Zosso

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout finit par se payer par Marc Zosso

Commenter ce livre

 

Tout finit par se payer

Marc Zosso

Paru le 09/07/2026

Editions Eaux Troubles

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940766611
9782940766611
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.