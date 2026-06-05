Ces brumes qui nous suivent est un recueil de nouvelles, de fragments d'histoire intimes qui explore des problématiques contemporaines en trouvant l'origine dans le passé. Les guerres mondiales du XX siècle sont le point de départ de traumatismes qui dépassent les générations et se manifestent aujourd'hui, sans que nous en soyions vraiment conscients. Deuils, peurs, blessures, autant de scènes fortes vécues lors des guerres entraînent des symptômes parfois symboliques, qui se manifestent aujourd'hui. Ces brumes du passé nous entourent et peuvent nous parler. Chercher dans l'histoire familiale peut nous aider à trouver la source de nos maux actuels et à mieux nous comprendre.