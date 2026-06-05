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Aime le Soleil

Anton Solnitzki

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Maurice erre dans la gare de Lyon, à la recherche de l'inspiration. Il tente d'écrire son premier roman dans l'esprit de marcher sur les traces de son père, Daniel, artiste peintre décédé à l'âge de quarante-six ans. Il aime et protège sa petite soeur Saphir, passionnée de philosophie. Sa mère, Sandra, actrice en mal de scène, élève comme elle peut ses deux enfants jusqu'à ce que la maladie décide de son sort. Maurice rencontre Angèle, jeune actrice clairvoyante, rayonnante, qui prépare le premier tour du Conservatoire, et dont le destin va basculer en une nuit. Aime le Soleil raconte l'histoire d'une génération à la fois perdue, courageuse, en quête d'identité, de repères, qui désire, lutte et espère. Ce roman met en lumière les forces de certaines femmes, de la beauté et de l'art, capables de renverser la table. Des forces sauvages, éternelles, qui se confrontent à un monde déclinant, violent, régressif, et parfois inhumain.

Par Anton Solnitzki
Chez Hello Editions

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Auteur

Anton Solnitzki

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Aime le Soleil

Anton Solnitzki

Paru le 05/06/2026

122 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386737985
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