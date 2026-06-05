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Romain Gary, penseur de l'imaginaire

Jean-Guy Talamoni

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Chez Romain Gary, l'imaginaire est la condition de l'amour, du courage, du patriotismeâ- De lui, avant même parfois de l'avoir lu, nous savons qu'il fut le seul à recevoir deux fois le prix Goncourt sous deux noms d'auteur différents : Gary, Ajar. Ses ouvrages sont le reflet des expériences multiples d'un homme ayant vécu plusieurs vies, de la Résistance à la littérature et au cinéma, en passant par l'aviation et la carrière de diplomate. D'où son imaginaire foisonnant et diversifié. Toutefois, il ne s'agira pas seulement ici de l'imaginaire personnel mobilisé dans son oeuvre romanesque, mais plutôt de la pensée de l'auteur sur ce sujet essentiel qu'est l'imaginaire, "filtre" à travers lequel les humains perçoivent la réalité déterminant leurs actions. Cette étude embrassant un grand nombre de ses textes montre comment Romain Gary a développé, parfois en filigrane, parfois de façon clairement exposée, une véritable théorie, une philosophie, une éthique de l'imaginaire.

Par Jean-Guy Talamoni
Chez Editions Le Bord de l'eau

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Auteur

Jean-Guy Talamoni

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Critique

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Romain Gary, penseur de l'imaginaire

Jean-Guy Talamoni

Paru le 05/06/2026

80 pages

Editions Le Bord de l'eau

10,00 €

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