Triple meurtre au Grand Hôtel et 5 autres grandes histoires criminelles

Une compilation de 6 affaires criminelles des années 1800 jusqu'à 2010 qui ont marqué la France ! Le Triple meurtre au Grand Hôtel ; Marguerite Steinheil ; L'affaire Georges Rapin, dit " M. Bill " ; Les disparus de Boutiers ; L'assassinat du juge Michel ; François Darcy... . . autant d'affaires racontées par Luc Tailleur, auteur du podcast " Crimes : histoires vraies " au Studio Minuit et du livre du même nom, et accompagnées de belles illustrations. Retrouvez le site du podcast avec les épisodes de chaque affaire grâce au QR code !