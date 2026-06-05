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Triple meurtre au Grand Hôtel et 5 autres grandes histoires criminelles

Romane Mendes, Minuit Studio

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Une compilation de 6 affaires criminelles des années 1800 jusqu'à 2010 qui ont marqué la France ! Le Triple meurtre au Grand Hôtel ; Marguerite Steinheil ; L'affaire Georges Rapin, dit " M. Bill " ; Les disparus de Boutiers ; L'assassinat du juge Michel ; François Darcy... . . autant d'affaires racontées par Luc Tailleur, auteur du podcast " Crimes : histoires vraies " au Studio Minuit et du livre du même nom, et accompagnées de belles illustrations. Retrouvez le site du podcast avec les épisodes de chaque affaire grâce au QR code !

Par Romane Mendes, Minuit Studio
Chez Editions 365

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Auteur

Romane Mendes, Minuit Studio

Editeur

Editions 365

Genre

Criminalité

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Triple meurtre au Grand Hôtel et 5 autres grandes histoires criminelles

Romane Mendes, Minuit Studio

Paru le 05/06/2026

120 pages

Editions 365

8,95 €

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Scannez le code barre 9782383828945
9782383828945
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