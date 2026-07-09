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Rendez-vous avec les arbres

Georges Feterman, Feterman Georges

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Découvrez les plus beaux arbres de France, et faites l'expérience d'une vraie rencontre sur le terrain. Plus de 100 arbres, centenaires, géants, ou insolites, racontent notre histoire, défient les forces de la nature, incitent à la contemplation. Vous avez rendez-vous avec l'olivier millénaire de Roquebrune-Cap-Martin, les cyprès chauves de l'étang de Boulieu qui ont les pieds dans l'eau et le cèdre de Moissac au beau milieu d'un cloître... L'auteur, président de l'association A.R.B.R.E.S., oeuvre à la sauvegarde des arbres remarquables et a exploré toutes les régions de France. Il vous accompagne avec passion grâce à cette édition enrichie de son ouvrage référence : Arbres extraordinaires de France. Une invitation au voyage au plus près d'une nature à préserver !

Par Georges Feterman, Feterman Georges
Chez Dakota Editions

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Auteur

Georges Feterman, Feterman Georges

Editeur

Dakota Editions

Genre

Monographies

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Rendez-vous avec les arbres

Georges Feterman, Feterman Georges

Paru le 09/07/2026

192 pages

Dakota Editions

31,90 €

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Scannez le code barre 9782846406635
9782846406635
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