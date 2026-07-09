Rendez-vous avec les arbres

Découvrez les plus beaux arbres de France, et faites l'expérience d'une vraie rencontre sur le terrain. Plus de 100 arbres, centenaires, géants, ou insolites, racontent notre histoire, défient les forces de la nature, incitent à la contemplation. Vous avez rendez-vous avec l'olivier millénaire de Roquebrune-Cap-Martin, les cyprès chauves de l'étang de Boulieu qui ont les pieds dans l'eau et le cèdre de Moissac au beau milieu d'un cloître... L'auteur, président de l'association A.R.B.R.E.S., oeuvre à la sauvegarde des arbres remarquables et a exploré toutes les régions de France. Il vous accompagne avec passion grâce à cette édition enrichie de son ouvrage référence : Arbres extraordinaires de France. Une invitation au voyage au plus près d'une nature à préserver !