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Lego Ninjago, la bande dessinée - Lego Ninjago, Spindestructeur

Tri Vuong

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Alors que la guerre éclate à Ninjago, le jeune Garmadon part en quête du secret d'un art perdu, le Spindestructeur, une forme avancée du Spinjitzu. Mille dangers l'attendent au fond de la Sauvagerie, le pays du Clan des Loups. Pourra-t-il leur échapper ? Et saura-t-il, sans se perdre, maîtriser cette technique interdite ? Après GARMADON, découvrez un autre visage du méchant préféré de la saga LEGO NINJAGO. Une spectaculaire aventure inédite, pleine d'humour et d'action, pour ravir tous les fans !

Par Tri Vuong
Chez Qilinn

|

Auteur

Tri Vuong

Editeur

Qilinn

Genre

BD tout public

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Lego Ninjago, la bande dessinée - Lego Ninjago, Spindestructeur

Tri Vuong

Paru le 05/06/2026

144 pages

Qilinn

14,95 €

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