Lego Ninjago, la bande dessinée - Lego Ninjago, Spindestructeur

Alors que la guerre éclate à Ninjago, le jeune Garmadon part en quête du secret d'un art perdu, le Spindestructeur, une forme avancée du Spinjitzu. Mille dangers l'attendent au fond de la Sauvagerie, le pays du Clan des Loups. Pourra-t-il leur échapper ? Et saura-t-il, sans se perdre, maîtriser cette technique interdite ? Après GARMADON, découvrez un autre visage du méchant préféré de la saga LEGO NINJAGO. Une spectaculaire aventure inédite, pleine d'humour et d'action, pour ravir tous les fans !