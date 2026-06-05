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Le Pilon

Paul Desalmand

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Un livre se penche sur son passé, de la sortie des presses à son départ plein d'espoir vers l'Afrique. Vingt ans d'une vie mouvementée. Il aime, est aimé, risque sa vie, rencontre des lecteurs et des lectrices, discute avec d'autres livres dans les librairies et les bibliothèques, s'interroge sur la marche chaotique du monde. Tout cela donne un roman picaresque, une méditation drôle sur notre finitude, doublés d'une variation à la Queneau sur le mot "pilon" . L'humour, comme toujours, quand il n'est pas un confort, affleure au tragique.

Par Paul Desalmand
Chez Quidam Editeur

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Auteur

Paul Desalmand

Editeur

Quidam Editeur

Genre

Littérature française

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Le Pilon

Paul Desalmand

Paru le 05/06/2026

176 pages

Quidam Editeur

8,50 €

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