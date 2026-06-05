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#Roman jeunesse

Mystères en Inde

Alain Surget, Camille Ledigarcher

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Cap sur l'Inde pour Alex Moury et sa classe de CM2 ! De Delhi a` Agra, de Jaipur a` Va^ra^nasi^ puis a` Cochin, les e ? le`ves de ? couvrent les splendeurs de l'art moghol, les fe^tes et les saveurs de la cuisine indienne. Mais lorsque leur guide disparai^t et que des individus inquie ? tants s'inte ? ressent a` eux, Amytis et ses amis se demandent si cette disparition n'aurait pas un rapport avec le vol, dans un temple d'une flu^te en or sacre ? e... Et voila` la classe plonge ? e dans une nouvelle aventure mouvemente ? e !

Par Alain Surget, Camille Ledigarcher
Chez ABC Melody

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Auteur

Alain Surget, Camille Ledigarcher

Editeur

ABC Melody

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Mystères en Inde

Alain Surget, Camille Ledigarcher

Paru le 05/06/2026

104 pages

ABC Melody

9,00 €

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Scannez le code barre 9782368363171
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