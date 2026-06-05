Et si la nature cessait soudain d'obéir à l'homme ? Avec Les Oiseaux, Alfred Hitchcock signe l'un de ses films les plus énigmatiques et les plus radicaux : une oeuvre où la menace surgit sans cause apparente, où le réel vacille, et où l'humanité se retrouve brutalement confrontée à une violence venue d'ailleurs - ou peut-être d'elle-même. A travers une analyse approfondie, ce livre explore les multiples strates d'un film-monde, oscillant entre fantastique et tragédie. Derrière les attaques inexpliquées d'oiseaux se dessine une réflexion vertigineuse sur la fragilité des relations humaines, la chute des illusions sociales et l'effondrement des certitudes. Le couple formé par Melanie et Mitch, pris dans un chaos grandissant, révèle combien les masques tombent lorsque la nature impose sa loi. L'ouvrage met en lumière la richesse symbolique du film : un temps déréglé, une nature devenue hostile, un univers où le regard lui-même perd sa fonction, comme en témoignent ces figures privées de vision ou de sens . En convoquant aussi bien la peinture que le cinéma fantastique, il montre comment Hitchcock transforme une simple intrigue en méditation sur le monde, où la violence naturelle semble répondre à un désordre plus profond encore, celui du temps et de l'existence. Entre étude esthétique, lecture symbolique et exploration des émotions humaines, ce livre offre une plongée fascinante au coeur d'un chef-d'oeuvre qui continue, aujourd'hui encore, de troubler et de défier toute explication. ///// 80 photogrammes NB du film /////