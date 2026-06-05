Le pontife et le décemvir. Le pontife ou le décemvir ? A Rome, le prodige est la manifestation patente de la colère des dieux qu'il importe d'apaiser au moyen des rites appropriés. Avant de solliciter les haruspices ex Etruria, le Sénat avait le choix entre deux instances compétentes dans cet art. Des études nombreuses ont, depuis le XIXe siècle, abordé la question du prodige romain. Peu d'attention en revanche a été portée au rôle des collèges sacerdotaux impliqués dans la procuratio prodigiorum, procédure très formelle qui précédait, chaque année, le départ des consuls en campagne. La procuration connaîtra son apogée aux IIIe et IIe siècles avant J. -C. avant d'amorcer un déclin, mais l'expiation des prodiges perdurera, de manière sporadique, dans les premiers siècles de l'Empire. La présente étude se propose de mettre en parallèle les pratiques rituelles des pontifes, garants de la tradition ancestrale, et celles, plus innovantes, des décemvirs sacris faciundis, prêtres d'Apollon et gardiens des Livres Sibyllins. Au-delà, il s'agira d'observer la rivalité des deux collèges romains, convoqués - avec les haruspices étrusques - tantôt alternativement, tantôt successivement, et parfois même conjointement par le Sénat. La concurrence apparente des pontifes et des décemvirs n'excluait pas de nombreuses interférences : prescrivant souvent des cérémonies semblables, ou renouvelant leur arsenal par des rites nouveaux, ils unissaient leurs efforts pour expier les souillures occasionnées par les prodiges et rétablir au plus vite la paix avec les habitants du ciel.