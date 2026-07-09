Le grand quiz de la langue française

Orthographe, conjugaison, accords, vocabulaire, grammaire, chaque année, Le Figaro, avec ce hors-série, propose à ses lecteurs un moment de révision, de redécouverte, d'amusement autour de la langue française. Séquencé par thèmes, ces 100 pages comportent, outre les questions posées dans les 250 quiz, de nombreux encadrés qui rappellent les grandes règles incontournables de notre langue mais propose aussi des articles tels que "ce que la langue française doit aux langues étrangères" , "trucs et astuces pour faire moins de fautes d'orthographes" . Bicentenaire oblige, ce hors-série propose 10 dictées tirées de textes de Victor Hugo, Proust, Colette, Emile Zola et d'autres grands écrivains, issus du Figaro