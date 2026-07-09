Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le grand quiz de la langue française

Le Figaro, Figaro litteraire Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Orthographe, conjugaison, accords, vocabulaire, grammaire, chaque année, Le Figaro, avec ce hors-série, propose à ses lecteurs un moment de révision, de redécouverte, d'amusement autour de la langue française. Séquencé par thèmes, ces 100 pages comportent, outre les questions posées dans les 250 quiz, de nombreux encadrés qui rappellent les grandes règles incontournables de notre langue mais propose aussi des articles tels que "ce que la langue française doit aux langues étrangères" , "trucs et astuces pour faire moins de fautes d'orthographes" . Bicentenaire oblige, ce hors-série propose 10 dictées tirées de textes de Victor Hugo, Proust, Colette, Emile Zola et d'autres grands écrivains, issus du Figaro

Par Le Figaro, Figaro litteraire Le
Chez Le Figaro Editions

|

Auteur

Le Figaro, Figaro litteraire Le

Editeur

Le Figaro Editions

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand quiz de la langue française par Le Figaro, Figaro litteraire Le

Commenter ce livre

 

Le grand quiz de la langue française

Le Figaro, Figaro litteraire Le

Paru le 09/07/2026

Le Figaro Editions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810510900
9782810510900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.