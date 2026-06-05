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Andromaque dans la poésie latine

Giampiero Scafoglio

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Andromaque est l'épouse d'Hector : en fait, la vie de cette femme et même son identité sont indissolublement liées à la figure de son époux, le prince héritier et le plus valeureux des Troyens, qui protège sa ville des Achéens au prix de sa vie. Andromaque n'est pourtant pas un personnage terne et inabouti, à l'ombre de son mari. Bien au contraire, dans les diverses sources qui la mentionnent, elle affiche un caractère fort et déterminé, loin des stéréotypes féminins en vigueur dans les civilisations grecque et latine. Elle possède une personnalité extraordinaire, dotée de grandes qualités, telles qu'une vive intelligence, une sensibilité profonde, un franc-parler assumé, ainsi qu'une remarquable capacité à affronter les difficultés et à s'adapter aux circonstances. Princesse déchue, réduite à l'esclavage, femme privée de son mari, mère d'un enfant arraché à ses bras et cruellement mis à mort, elle touche le fond de la souffrance, sans jamais cesser de lutter. Si le caractère et le rôle de la femme d'Hector dans l'épopée et la tragédie grecques ont été largement étudiés, la figure d'Andromaque dans la poésie latine n'a pas bénéficié de la même attention. Dans ce livre, Giampiero Scafoglio parcourt la littérature latine, Virgile et Sénèque, mais aussi les fragments des tragédies aujourd'hui perdues d'Ennius et Accius, pour rendre à Andromaque la place originale qu'elle occupe dans la tradition latine.

Par Giampiero Scafoglio
Chez Belles Lettres

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Auteur

Giampiero Scafoglio

Editeur

Belles Lettres

Genre

Latin - Littérature

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Andromaque dans la poésie latine

Giampiero Scafoglio

Paru le 05/06/2026

208 pages

Belles Lettres

35,00 €

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