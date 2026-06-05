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Mes activités magiques Licornes

Léa Fabre

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Le coffret multi-activités pour plonger dans l'univers magique des licornes ! Les activités préférées des enfants réunies pour des heures d'amusement en autonomie au travers de plus de 20 créations féeriques ! - 4 cartes à faire briller avec des stickers pailletés (125 formes en doré et blanc irisé) - 4 cartes à gratter avec 1 stylet - 15 stickers à faire étinceler avec 600 pixels strass en 3 couleurs (compris un set d'application facile, avec coupelle, stylet et carré de cire) - 1 notice

Par Léa Fabre
Chez Fleurus

|

Auteur

Léa Fabre

Editeur

Fleurus

Genre

Bricolage et création

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Mes activités magiques Licornes

Léa Fabre

Paru le 05/06/2026

2 pages

Fleurus

14,99 €

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Scannez le code barre 9782215202547
9782215202547
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