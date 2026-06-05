Mes activités magiques Licornes

Le coffret multi-activités pour plonger dans l'univers magique des licornes ! Les activités préférées des enfants réunies pour des heures d'amusement en autonomie au travers de plus de 20 créations féeriques ! - 4 cartes à faire briller avec des stickers pailletés (125 formes en doré et blanc irisé) - 4 cartes à gratter avec 1 stylet - 15 stickers à faire étinceler avec 600 pixels strass en 3 couleurs (compris un set d'application facile, avec coupelle, stylet et carré de cire) - 1 notice