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Bourgogne

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Longer les chemins de halage à vélo, participer à un chantier médiéval, voguer sur un canal, dormir dans un arbre ou assister à un repas de fin de vendanges... Entre vignes et châteaux, abbayes et bistrots, des caves de Beaune au ciel étoilé du Morvan, prenez le temps de vivre en Bourgogne ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules - Des itinéraires et des balades à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur de la Bourgogne - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.

Par Gallimard, Collectifs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard, Collectifs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Bourgogne

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Bourgogne

Gallimard, Collectifs

Paru le 09/07/2026

336 pages

Gallimard Loisirs

15,95 €

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