Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Low-tech journal Compil 2026, N° 19 à 27

Jacques Tiberi, Tiberi Jacques

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L´intégrale des n°19 à 24 du Low-Tech Journal en un seul mook ! Toutes les alternatives frugales pour sortir du système techno-industriel. Au menu : -Définir la low-tech -45 métiers de la low-tech -Serre vivante -Scierie mobile -L'évasion sans avion -Roland Jourdain, Pierre-Alain Lévêque, -L'amour sans machines -Cuisson solaire -Anti-moustique sans chimie -Le retour des voiliers -Réindustrialisation douce -Tuto bioponie, rocket stove, -Bioplastiques et bambou -Frutgalité numérique -Kei cars -Survie Low-Tech à Gaza -Labos vivants de l'habitat frugal. -Handicap et low-tech -Fauteuil à auto construire -Protéines du futur

Par Jacques Tiberi, Tiberi Jacques
Chez Edition Dandelion

|

Auteur

Jacques Tiberi, Tiberi Jacques

Editeur

Edition Dandelion

Genre

Eco-gestes, éco-citoyenneté

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Low-tech journal Compil 2026, N° 19 à 27 par Jacques Tiberi, Tiberi Jacques

Commenter ce livre

 

Low-tech journal Compil 2026, N° 19 à 27

Jacques Tiberi, Tiberi Jacques

Paru le 09/07/2026

224 pages

Edition Dandelion

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491364618
9782491364618
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.