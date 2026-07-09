Low-tech journal Compil 2026, N° 19 à 27

L´intégrale des n°19 à 24 du Low-Tech Journal en un seul mook ! Toutes les alternatives frugales pour sortir du système techno-industriel. Au menu : -Définir la low-tech -45 métiers de la low-tech -Serre vivante -Scierie mobile -L'évasion sans avion -Roland Jourdain, Pierre-Alain Lévêque, -L'amour sans machines -Cuisson solaire -Anti-moustique sans chimie -Le retour des voiliers -Réindustrialisation douce -Tuto bioponie, rocket stove, -Bioplastiques et bambou -Frutgalité numérique -Kei cars -Survie Low-Tech à Gaza -Labos vivants de l'habitat frugal. -Handicap et low-tech -Fauteuil à auto construire -Protéines du futur