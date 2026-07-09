The interceltic festival lorient (eng)

Chaque année, plus de 5 000 musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens, universitaires, cinéastes, d'Ecosse, d'Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l'Ile de Man, de Galice, des Asturies, de Bretagne, ainsi que de la diaspora celtique à travers le monde (Etats-Unis, Acadie, Australie, Nouvelle-Zélande...) participent au Festival Interceltique de Lorient (FIL). Plus grand rassemblement des Celtes au monde, il a réuni près d'un million de festivaliers lors de sa 53ème édition en 2024 pendant dix jours de festivités, de festoù-noz (des bals bretons), de conférences, de concerts aux instruments variés, tous les jours, sur différentes scènes. A elle seule, la Grande Parade du Festival Interceltique réunit 92 000 spectateurs. Sans oublier les plus de 2 millions de téléspectateurs devant le spectacle "Horizons Celtiques" et la Grande Parade sur France 3 National. En quoi le FIL est-il un événement incontournable pour les Bretons, et plus largement les Celtes ? Comment Lorient devient-elle la capitale de l'interceltisme à chaque édition du festival ? Créée en partenariat avec l'association organisatrice de l'événement, Le Festival Interceltique de Lorient est un reportage BD réalisé sur le terrain et dessiné par Gaston, également auteur de Renaud derrière le rideau publié aux éditions Rouquemoute en 2024.