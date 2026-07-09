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L'étreinte des ombres

Luna Mystia, Mystia Luna

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Dans l'ombre d'un monde au bord du chaos, un ennemi surgit des entrailles de la Terre pour répandre sang et désolation. Lorsque l'ancien capitaine de la Brigade 13 réapparaît à la tête d'une armée d'Amnaness, Soleya n'a qu'un objectif : déjouer le coup d'Etat qui menace l'Aminia Humania. Mais la guerre prend un visage plus intime encore lorsqu'elle découvre la trahison d'Azzra, l'homme en qui elle avait placé sa confiance, et la vérité sur ses origines. Brisée mais déterminée, Soleya doit ravaler sa douleur et préparer la défense des siens. De son côté, Azzra est pris au piège d'un conflit impossible : rester fidèle à la cause qui l'a façonné ouécouter les sentiments qu'il refuse d'ignorer. Quand il reçoit l'ordre d'enlever celle qu'il aime, il y voit une chance de la convaincre de rejoindre son camp... sans imaginer qu'on ne plie pas si facilement la volonté des Sans Ames. Entre héritage et désir, loyauté et vérité, un jeu sans pitié s'annonce et chacun devra choisir son camp. Car la guerre approche et aucune victoire ne s'obtient sans sacrifice.

Par Luna Mystia, Mystia Luna
Chez Céleste

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Auteur

Luna Mystia, Mystia Luna

Editeur

Céleste

Genre

Fantasy

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L'étreinte des ombres

Luna Mystia, Mystia Luna

Paru le 09/07/2026

500 pages

Céleste

21,90 €

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Scannez le code barre 9782487392847
9782487392847
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