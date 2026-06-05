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Respire, c'est de l'iode !

Anny Duperey

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Anny Duperey se confie et revient sur sa vie, au détour de fragments de textes pétris de mordant et d'acuité A sa manière, irrévérencieuse et unique, Anny Duperey revient sur les petites phrases qui l'ont marquée au long de sa vie, personnelle et artistique. Elle nous entraîne dans les coulisses de tournages et sur les planches (avec Blier, Luchini, Rochefort, Marielle...). On retrouve une femme dans sa vérité intime, évoquant son enfance, son rapport à la célébrité, ses rencontres amoureuses et son jardin secret de la Creuse, nous confiant aussi des échanges surprenants avec d'autres artistes (Barbara, Varda) autour de l'amour et du passage du temps. "En cueillant des phrases au vol, la comédienne tire des leçons de vie et d'émerveillement". LA CROIX "Ce récit pétillant éclaire les facettes d'une femme aux mille dons". LE NOUVEL OBS Anny Duperey est comédienne de théâtre et actrice de cinéma. Elle est l'auteur de romans à succès, dont Le Nez de Mazarin, L'Admiroir (couronné par l'Académie française), Les Chats de hasard, Allons voir plus loin, veux-tu ? , Une soirée, Le Tour des arènes, et d'ouvrages plus autobiographiques comme Le Voile noir, Le Poil et la Plume ou encore Le Rêve de ma mère.

Par Anny Duperey
Chez Points

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Auteur

Anny Duperey

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Respire, c'est de l'iode !

Anny Duperey

Paru le 05/06/2026

192 pages

Points

7,90 €

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