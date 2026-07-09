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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Inoubliable

Melanie Harlow, Harlow Melanie

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J'avais tout. Un lancer inarrêtable. Un instinct infaillible. Une condition physique de champion. J'étais l'un des meilleurs joueurs de baseball du pays. J'ai même fait mes débuts en Major League avant d'avoir atteint la majorité. Autant dire que je me sentais invincible. Jusqu'au jour où je ne l'ai plus été. Suite à la plus grosse erreur de ma carrière lors des championnats mondiaux, la dernière chose dont j'ai envie c'est remettre les pieds dans ma ville natale, là où tout le monde me fera part de son avis. Alors quand je suis contraint de m'y rendre pour le mariage de ma soeur, je me promets de faire un aller-retour express. Mais c'est sans compter sur April Sawyer. Au lycée, on n'était qu'amis. Bien que je l'ai toujours désirée. Et jamais oubliée. Après des années de silence, un seul regard a suffi pour éveiller en moi ce que je pensais enterré depuis longtemps. Des sensations brûlantes, des émotions intactes... et le souvenir, doux et amer, de la veille de mon départ de Cloverleigh Farms. Alors que je me pense enfin prêt à tourner la page, à rentrer et à reprendre l'entraînement comme si tout appartenait au passé, la vie m'envoie une balle que je n'ai pas vue venir. Et cette fois... je ne suis pas sûr de pouvoir l'attraper.

Par Melanie Harlow, Harlow Melanie
Chez Céleste

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Auteur

Melanie Harlow, Harlow Melanie

Editeur

Céleste

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Inoubliable

Melanie Harlow, Harlow Melanie

Paru le 09/07/2026

330 pages

Céleste

19,90 €

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