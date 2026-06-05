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Poèmes anglais

Fernando Pessoa

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Pessoa fait de la langue anglaise un vecteur de création absolue, et atteint les sommets de la poésie métaphysique. La poésie anglaise de Fernando Pessoa exerce la fascination particulière des textes écrits dans une langue étrangère. En adoptant un style élisabéthain, Pessoa accentue encore ce sentiment d'étrangeté et fait de l'anglais un vecteur de création absolue. Cette édition rassemble notamment les quatre recueils publiés du vivant du poète, dans lesquels il atteint les sommets de la poésie métaphysique. "Que nous écrivions, parlions ou simplement regardions Nous sommes toujours inapparents. Ce que nous sommes Ne peut être transfusé dans un mot Dans un livre". Fernando Pessoa (1888-1935) est le plus grand poète portugais du XXe siècle. A la fois sentimental et cynique, rationaliste et mystique, classique et baroque, il a fait de ses contradictions la matière même de son oeuvre. Traduit de l'anglais et préfacé par Georges Thinès Edition bilingue

Par Fernando Pessoa
Chez Points

|

Auteur

Fernando Pessoa

Editeur

Points

Genre

Poésie

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Poèmes anglais

Fernando Pessoa

Paru le 05/06/2026

256 pages

Points

11,40 €

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