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#Roman francophone

Mémoires d'un cheval

Armand Herscovici, Herscovici Armand

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Les érudits ont écrit Cervantès. Son cheval, lui, préfère le raconter. Il se souvient - et il n'a pas la mémoire tendre. Témoin d'un destin vertigineux, il suit son maître : l'Espagne du Siècle d'or, les champs de bataille, les geôles d'Alger, les routes de l'exil. Il voit les rêves trop vastes, les revers, les élans, les amours incertaines - et l'émergence d'une oeuvre appelée à tout bouleverser : Don Quichotte. A la frontière du roman historique et de la biographie romancée, Mémoires d'un cheval revisite Cervantès avec audace et ironie. Là où les archives se taisent, la fiction prend le relais, et le regard du destrier, lucide et volontiers impertinent, révèle l'homme derrière le mythe : blessé, tenace, indocile - et accompagné d'Amada, cet amour qui défie le temps. Lecteurs, en selle. Mais ne comptez pas sur le cheval pour ménager son cavalier.

Par Armand Herscovici, Herscovici Armand
Chez Editions Complicités

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Auteur

Armand Herscovici, Herscovici Armand

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans historiques

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Mémoires d'un cheval

Armand Herscovici, Herscovici Armand

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

19,00 €

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