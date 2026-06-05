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Cabanon chic

Louis Laurent Grandadam, Gérard Vives

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Quand on pense au cabanon, on pense à l'été, au soleil, aux vacances. On pense au réveil avec le chant des oiseaux, à la sieste sous les arbres après un bon repas et à la partie de pétanque qui précède l'apéritif face à la mer pour terminer la journée. Ce mode de vie, cet "esprit cabanon" , Gérard Vives l'a fait sien au quotidien et y a ajouté un petit plus, un côté "chic" qui fait toute la différence. Nul besoin d'ailleurs de vivre dans un cabanon en bord de mer, à la campagne ou dans la forêt pour adopter cet état d'esprit. Ce Cabanon chic que Gérard vous invite à découvrir, c'est un lieu de plaisir et de sobriété, un espace de liberté où l'on vit hors du temps, où l'on ralentit et où l'on profite des petits riens. C'est surtout un endroit où on mange et où on mange bien. La cuisine du cabanon est simple, joyeuse, instinctive et généreuse. Avec plus de 65 recettes et inspirations, vous ne manquerez pas d'idées pour préparer de généreuses salades, vous rafraîchir avec des soupes froides ou épater vos convives avec des poissons en croûte. Alors laissez-vous aller et profitez du bonheur de se la couler douce !

Par Louis Laurent Grandadam, Gérard Vives
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Louis Laurent Grandadam, Gérard Vives

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Guides gastronomiques

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Cabanon chic

Louis Laurent Grandadam, Gérard Vives

Paru le 05/06/2026

192 pages

Editions de la Martinière

27,90 €

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