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Passions méditerranéennes

Didier Amouroux, Amouroux Didier

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D'où vient que les passions humaines semblent plus ardentes dans le Sud ? Du climat méditerranéen, peut-être : le soleil tourne à la canicule, les pluies deviennent torrents, le vent se fait tempête et la mer tranquille se soulève soudain ? Ou bien des brassages de population : aux familles enracinées se sont agrégées au fil des siècles conquérants, marchands venus d'Italie ou du Levant, voyageurs, exilés et nouveaux arrivants de France ou d'ailleurs ?

Par Didier Amouroux, Amouroux Didier
Chez Editions Complicités

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Auteur

Didier Amouroux, Amouroux Didier

Editeur

Editions Complicités

Genre

Contes et nouvelles

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Passions méditerranéennes

Didier Amouroux, Amouroux Didier

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

16,00 €

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Scannez le code barre 9782386800917
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