Passions méditerranéennes

D'où vient que les passions humaines semblent plus ardentes dans le Sud ? Du climat méditerranéen, peut-être : le soleil tourne à la canicule, les pluies deviennent torrents, le vent se fait tempête et la mer tranquille se soulève soudain ? Ou bien des brassages de population : aux familles enracinées se sont agrégées au fil des siècles conquérants, marchands venus d'Italie ou du Levant, voyageurs, exilés et nouveaux arrivants de France ou d'ailleurs ?