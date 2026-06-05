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Au dodo !

Niniwanted

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Bobby et ses amis le savent bien : quand vient le soir, c'est l'heure du dodo ! Mais avant de fermer les yeux, chacun a son petit rituel... Chanson douce, câlin d'amour, grand casting de doudous, formule anti-monstres ou parfum de maman déposé sur l'oreiller : toutes les façons sont bonnes pour donner envie aux enfants de filer sous la couette. Une histoire du soir drôle, tendre et interactive - l'enfant est invité à choisir son rituel préféré - pour transformer le coucher en un moment de complicité et de plaisir partagé. La bande de Bobby : une collection drôle, tendre et kawaii pour les enfants de maternelles et leurs parents, qui apprécieront un petit coup de pouce pour accompagner le sommeil, l'entrée à l'école, la gestion des émotions et autres défis du quotidien.

Par Niniwanted
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Niniwanted

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Albums 3 ans et +

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Au dodo !

Niniwanted

Paru le 05/06/2026

32 pages

Editions de la Martinière

9,90 €

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Scannez le code barre 9791040126041
9791040126041
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