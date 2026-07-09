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#Roman francophone

Emilie de Belsunce (1767 - 1814)

Anne Londaitz, Londaitz Anne

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Née au XVIIIe siècle dans une famille de la noblesse française, Emilie de Belsunce grandit sous la protection de sa grand-mère Louise d'Epinay, femme de lettres et esprit éclairé. Elevée dans un univers cultivé et privilégié, elle reçoit une éducation rare, faite de lectures, de musique et d'ouverture au monde. Son avenir semblait tracé, promis à l'harmonie et à la stabilité. Mais l'Histoire en décide autrement. La Révolution française de 1789 bouleverse irrémédiablement la France et fait vaciller l'ordre ancien. A travers le journal intime d'Emilie, le lecteur suit la transformation d'une jeune fille protégée en une femme confrontée à l'exil, à la perte et à l'incertitude. Du Pays basque natal à la cour de Saint-Pétersbourg, en passant par une Europe meurtrie par les guerres napoléoniennes, le destin d'Emilie se déploie au fil des bouleversements politiques et sociaux. Sa vie, modeste et singulière à la fois, devient le miroir sensible d'une époque en mutation. A la croisée du roman historique, du témoignage intime et de la chronique familiale, Emilie de Belsunce donne voix à une femme ordinaire emportée par la grande Histoire et offre un regard profondément humain sur la chute de l'Ancien Régime.

Par Anne Londaitz, Londaitz Anne
Chez Editions Complicités

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Auteur

Anne Londaitz, Londaitz Anne

Editeur

Editions Complicités

Genre

XVIIIe siècle

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Emilie de Belsunce (1767 - 1814)

Anne Londaitz, Londaitz Anne

Paru le 09/07/2026

220 pages

Editions Complicités

22,00 €

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