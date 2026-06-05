L'Égal des dieux

Il s'agit d'abord d'un cantique d'amour de la célèbre poétesse de Lesbos, qui composa en son temps diverses prières et chants de "noces". Mais il s'agit aussi de cent traductions choisies auxquelles ce poème a donné lieu, depuis Catulle jusqu'à nos jours en passant par Ronsard, Boileau, Lamartine, Banville, Richepin, Marguerite Yourcenar, etc. L'extrême diversité des traductions témoigne de la sensibilité de chaque traducteur et, à travers elle, de celle de leur époque, des rapports entre un héritage culturel et ses héritiers, entre le lecteur et la littérature elle-même.