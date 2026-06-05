Un été pour respirer

"Le truc, avec les secrets... C'est que plus on les garde, plus ils grossissent". Adam, Tom, Kai, Hettie et Angie sont amis depuis leurs douze ans. Ils partagent tout... ou presque. Car Adam protège farouchement ses secrets et ne laisse personne l'approcher de trop près. L'année scolaire est terminée. Pour fêter ça comme il se doit, tous les cinq (sans oublier la petite soeur d'Adam) partent au bord de la mer, dans une maison baignée de lumière. Ce sera l'occasion de souffler un peu, de célébrer les 17 ans de Kai et, qui sait, peut-être qu'Adam parviendra à avouer ses sentiments à Hettie... Mais tandis que ses amis s'apprêtent à vivre un été de liberté, le mur de mensonges qu'il a patiemment construit au fil des ans se fissure dangereusement.