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#Roman jeunesse

Un été pour respirer

Katie Idle

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"Le truc, avec les secrets... C'est que plus on les garde, plus ils grossissent". Adam, Tom, Kai, Hettie et Angie sont amis depuis leurs douze ans. Ils partagent tout... ou presque. Car Adam protège farouchement ses secrets et ne laisse personne l'approcher de trop près. L'année scolaire est terminée. Pour fêter ça comme il se doit, tous les cinq (sans oublier la petite soeur d'Adam) partent au bord de la mer, dans une maison baignée de lumière. Ce sera l'occasion de souffler un peu, de célébrer les 17 ans de Kai et, qui sait, peut-être qu'Adam parviendra à avouer ses sentiments à Hettie... Mais tandis que ses amis s'apprêtent à vivre un été de liberté, le mur de mensonges qu'il a patiemment construit au fil des ans se fissure dangereusement.

Par Katie Idle
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

Katie Idle

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un été pour respirer

Katie Idle trad. Anath Riveline

Paru le 05/06/2026

416 pages

Seuil jeunesse

19,90 €

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Scannez le code barre 9791023523102
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