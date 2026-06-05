L'une des plus importantes collections de photographie au monde, réunie par Sir Elton John et David Furnish. Un incontournable. Au cours des trente dernières années, Sir Elton John et David Furnish ont patiemment constitué une collection photographique remarquable par sa qualité et sa diversité, qui est une sorte d'anthologie d'oeuvres et de thèmes, recoupant tous les genres et toutes les disciplines, depuis la mode et le cinéma jusqu'au paysage et au photoreportage. Fragile beauté, catalogue de l'exposition éponyme, nous présente 150 des plus importantes pièces de cette collection, dues aux plus grands maîtres de la photographie, tels que Diane Arbus, Richard Avedon, Nan Goldin, David LaChapelle, Robert Mapplethorpe, Zanele Muholi, Helmut Newton, Cindy Sherman, Andy Warhol ou encore Ai Weiwei. L'ouvrage comporte une postface de Sam Taylor-Johnson et un entretien approfondi de Sir Elton John et David Furnish avec Russell Tovey et Robert Diament, ainsi que des analyses des commissaires de l'exposition sur certains thèmes récurrents de cette collection, riche d'images à la fois belles, dynamiques, frappantes, parfois dérangeantes mais toujours inspirantes. Racontant une histoire de laphotographiemoderneetcontemporaine, l'exposition au Jeu de Paume réunira une sélection exceptionnelle des photographes les plus importants au monde avec des oeuvres datant de 1950 à nos jours. Adapté de l'exposition présentée au Victoria & Albert Museum à Londres, le parcours explorera, à travers cinq sections thématiques, des sujets tels que le désir, la mode, les célébrités et le photojournalisme. Exposition : Jeu de Paume, Paris, du 12 juin au 27 septembre 2026 - Catalogue officiel de la collection privée mondialement reconnue de Sir Elton John et David Furnish. - Une véritable histoire de la photographie moderne et contemporaine couvrant la période de 1950 à nos jours. - Présente 150 oeuvres des plus grands maîtres, tels que Diane Arbus, Richard Avedon, Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, Cindy Sherman et Andy Warhol. - Accompagne l'exposition au Jeu de Paume à Paris, prévue du 12 juin au 27 septembre 2026, et garantit ainsi une forte visibilité médiatique.