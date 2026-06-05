Aventurosaure - Tome 7 - Le miroir Zoïka

Seul et affaibli dans un lointain royaume de glace, Rex passe l'épreuve du courage du mystique clan Zoïka. Il fait face à un ennemi redoutable qui se terre dans l'ombre... Alors que le titan nécrosaure se dirige vers les villageois de Crétincia, la résistance s'organise ! Patchy explore de nouveaux pouvoirs, Cory veille sur le temple ninjaptor et Gogo apprivoise un smiloton. Tous ces alliés seront-ils assez braves pour affronter l'empereur Tyratops et sauver le royaume de Mézoïk ? Rex, un jeune dinosaure bleu, est en quête de ses origines. Ses amis et lui devront affronter leurs plus grandes peurs afin de percer les mystères du grand royaume de Mézoïk !