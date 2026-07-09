Une histoire touchante et poétique pour s'ouvrir aux différentes façons de percevoir le monde, notamment celle des personnes sourdes. "A quoi cela ressemblerait-il de percevoir le monde différemment ? Dans les oreilles d'une petite fille, les sons du monde sont endormis. Mais elle a découvert des sons qui se cachent... entre les notes d'une chanson. Entre les battements d'ailes. Peux-tu entendre le chant du silence ? Une touchante histoire qui encourage les enfants à se rapprocher, à découvrir le monde d'un autre et à nouer de belles amitiés".